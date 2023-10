Intervenuto al Festival dello Sport, Carlo Nohra, Chief Operating Officer della Saudi Pro League), ha parlato del possibile arrivo di Josè Mourinho in Arabia Saudita.

Nohra: “Mourinho sarebbe un grande salto di qualità”

Questo uno stralcio dell’intervista riportata da “La Gazzetta dello Sport”:

Mourinho ha parlato di un’offerta rifiutata, potrebbe essere il prossimo traino per la Saudi League?

“Personalmente lo sto aspettando, ma non so se posso parlare a nome dell’Arabia Saudita. Non c’è dubbio che il cosiddetto ‘Ronaldo effect’ sia stato eccezionale per noi, ma magari non sarà più ripetuto perché non ci sono tanti Ronaldo in giro. Dobbiamo continuare ad evolverci in termini di livello del calcio. Cerchiamo un altro effetto Ronaldo ovviamente, ma lui è insostituibile. Spero che Mourinho avrà un impatto altrettanto grande, ma poi anche chi verrà dopo lui e dopo di lui ancora. Ha cambiato tutto in termini di visibilità, di rilevanza, di contratti televisivi. Ora non posso dire che Mourinho sarà il prossimo grande colpo, però è ovvio che il suo eventuale arrivo rappresenterebbe un altro enorme salto di qualità sotto tanti aspetti”.