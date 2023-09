Karsdorp ammette: “Amo questo club, non penso al passato. Ho un contratto fino al 2025 ma..”

E’ un Rick Karsdorp tutto nuovo quello che ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Sheriff Tiraspol. Queste le sue parole: “Amo giocare per questo club, alcune cose sono successe in passato. Sono qua da 6-7 anni, bisogna andare avanti. È il mio obiettivo. Voglio lottare per la maglia”.

Volevo capire cos’è successo a novembre con l’allenatore e come siete riusciti a superare il problema. È vero che hai rifiutato ogni offerta per restare alla Roma?

“Tante cose accadono nel calcio, è la vita. Alcune cose sono positive e altre negative, ma fa parte del passato. Ho parlato con il tecnico, voglio solo giocare e andare avanti. Non voglio dire molte cose su questo argomento, fa parte del passato. Sono pronto a giocare di nuovo. Ho un contratto fino al 2025, come ho detto prima voglio lottare per la maglia e per il club, per questo non sono andato via. Sono qui”.

Qual è l’obiettivo in Europa League?

“Abbiamo vinto la Conference League e siamo arrivati in finale di Europa League la scorsa stagione. Quando inizi una competizione, vuoi vincere. Giochiamo per vincere, l’obiettivo è andare avanti e non fermarci”.

Hai superato i problemi al ginocchio? Ti è mai capitato in carriera di avere così tanta concorrenza nel tuo ruolo?

“Nella scorsa stagione ho avuto problemi al ginocchio. Adesso sto bene, mi alleno ogni giorno e voglio sentirmi un giocatore di nuovo, il mio ginocchio sta bene. È sempre bello avere concorrenza nel tuo ruolo, ti rende più forte. Siamo tre giocatori diversi, il tecnico sceglierà chi giocherà ma mi piace per migliorare il livello”.