Calciomercato Roma, nuova idea a parametro zero dalla Premier

Con l’imminente cessione di Carles Perez al Celta Vigo, la Roma chiude il capitolo uscite in merito al FFP e comincia a muoversi per rinforzare la rosa dopo gli arrivi a parametro zero di Aouar e N’Dicka.

Calciomercato Roma, idea Adama Traorè a parametro zero dal Wolverhampton

Come riportato dal Corriere dello Sport, una nuova idea è Adama Traoré, l’attaccante (ala, seconda punta e centravanti) che domani si svincolerà ufficialmente dal Wolverhampton e che è gestito da Mendes. Su di lui c’è anche il Milan, la Roma non si è mossa ancora concretamente sul ragazzo che al netto della sua fisicità e velocità non è molto efficace in fase realizzativa.