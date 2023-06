Calciomercato Roma, frenata per la cessione del centrocampista: il Paok Salonicco non rilancia

La Roma, dopo una stagione in chiaroscuro culminata con la sconfitta in finale di Europa League contro il Siviglia, sta programmando la prossima stagione: Tiago Pinto sta cercando di cedere gli esuberi per rientrare nei paletti del Fair Play Finanziario.

Roma, saltata la cessione di Villar al Paok Salonicco

Dopo le cessioni di Volpato e Missori, la Roma stava cercando di vendere anche Gonzalo Villar: il centrocampista sarebbe in orbita Paok Salonicco. Stando quanto riportato da Tuttomercatoweb, la trattativa tra il club giallorosso e quello greco sarebbe naufragata a causa della distanza tra offerta e richiesta: Tiago Pinto avrebbe chiesto 6 milioni di euro, mentre il Paok avrebbe offerto 4,5 milioni di euro e non sarebbe intenzionato a rilanciare. I giallorossi, dal canto loro, non vogliono abbassare le proprie pretese.