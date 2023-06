Calciomercato Roma, Tiago Pinto non si ferma | Intesa vicina per un’altra cessione

La Roma sempre più scatenata in questa fase di calciomercato: i giallorossi stanno chiudendo molte cessioni importanti, utili per fare cassa e raggiungere la cifra necessaria per le plusvalenze entro il 30 giugno. Dopo Tahirovic, Kluivert, Volpato e Missori, un’altra cessione si sta concretizzando in queste ore.

Calciomercato Roma, intesa vicina con il Celta Vigo per Carles Perez

Come riportato da Sky Sport, Carles Perez si appresta a tornare in Spagna e al Celta Vigo. Lo spagnolo sarebbe vicino alla cessione, ma non ci sarebbe ancora l’accordo. Al momento comunque c’è meno distanza tra le parti visto che il club spagnolo ha presentato un’offerta di 5 milioni contro una richiesta di almeno 6.