Calciomercato Roma, nuova richiesta di Gasperini: Freuler per il centrocampo

Il calciomercato Roma non si concentra solamente sul reparto attaccanti, ma serve pure un centrocampista. Nella lista del Gasp è previsto un rinforzo nel reparto centrale che oggi vede solo quattro giocatori disponibili in rosa.

Calciomercato Roma, Gasperini chiede Freuler

La Roma in questa stagione è ancora in corsa per tutte e tre le competizioni. Per fare fronte alla vasta mole di impegni, il tecnico ha bisogno di rinforzi. Al momento, per tale ragioni, a prescindere dalla partenza di Pisilli, il tecnico vuole un ricambio sicuro a centrocampo. Gasperini chiede un giocatore esperto, che non ha bisogno di possibilità ma che deve gestire il suo ruolo alla meglio.

L’idea del tecnico si è spostata su Remo Freuler. Lo svizzero, 33 anni, ha rifiutato il rinnovo col Bologna e di conseguenza può andare via a buon mercato già in questo mese di gennaio. I presupposti ci sono, oltre alla stima di Gasperini verso lo svizzero, i due hanno condiviso sette anni all’Atalanta, l’operazione a livello economico è un’operazione fattibile. Tutto dipende dalle volontà del giocatore. Intanto in capitale si guardano intorno, piacciono anche Frendrup del Genoa e Xaver Schlager del Lipsia.