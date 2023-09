Calciomercato Roma, occhi puntati sul giovane talento: contatti la Stella Rossa

Sono passati solo dieci giorni dalla chiusura del calciomercato, ma la Roma non ha intenzione di perdere tempo e cercare subito nuove occasioni. Tiago Pinto, ora in vacanza, ha già in programma di incontrare, al suo ritorno, i dirigenti della Stella Rossa per parlare del giovane talento classe 2002.

Calciomercato Roma, occhi su Prutsev

La società giallorossa ha messo nel mirino Egor Prutsev, classe 2002 di proprietà della Stella Rossa e attualmente in prestito al Celje. Il club serbo è disposto a cedere il talento per circa 3 milioni di euro e su di lui c’è anche il Feyenoord.