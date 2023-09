Roma, sos infortuni | I tempi di recupero

La Roma si lecca le ferite, il punto sugli infortunati

Momento delicato in casa Roma, il tema infortuni tiene in ansia a Trigoria. Fermi ai box Pellegrini, Aouar, Renato Sanches, Zalewwski e Dybala. I giocatori son monitorati costantemente, Mourinho spera di recuperarli in tempi brevi.

IL PUNTO SUGLI INFORTUNATI come riportato da vocegiallorossa – L’ultimo, in ordine di tempo, a essersi fermato per infortunio è Lorenzo Pellegrini. Il capitano ha lasciato il ritiro della Nazionale per un problema al flessore e per la partita contro l’Empoli è in dubbio. Già noti, invece, gli infortuni di Aouar e Renato Sanches, che stanno lavorando durante la sosta per tornare a disposizione di Mou contro i toscani. Spostandoci dal centrocampo alle fasce, anche Nicola Zalewski sta lavorando a Trigoria per recuperare da un problema muscolare. Infine, in attacco, gli occhi sono tutti su Paulo Dybala. L’argentino ha saltato la gara con il Milan per infortunio e anche lui sta svolgendo le terapie del caso per farsi trovare pronto alla ripresa del campionato.