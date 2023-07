Calciomercato Roma, offerta dal Belgio | Arriva il no di Tiago Pinto

La Roma continua a ricevere offerte per i suoi giovani, in particolare quelli che si sono messi in luce in questa stagione: dopo le cessioni di Tahirovic, Missori e Volpato, ora chi potrebbe salutare i colori giallorossi è Giacomo Faticanti, capitano della Primavera e dell’Italia Campione d’Europa Under 19.

Calciomercato Roma, offerta del Bruges per Faticanti: i giallorossi rifiutano

Come riportato da tuttomercatoweb, Giacomo Faticanti ha attirato su di se l’interesse del Bruges. Infatti il club belga ha presentato ai giallorossi un’offerta inferiore al milione di euro, ma per convincere la Roma servirà molto di più. Difficile, poi, che i giallorossi possano cedere il giocatore a titolo definitivo.