Pruzzo svela: “Bonucci alla Roma? Mai dire mai”

Intervenuto nel solito format di “Radio Radio”, Roberto Pruzzo, ex attaccante di Roma e Genoa, ha commentato un possibile trasferimento di Leonardo Bonucci, difensore in uscita dalla Juventus, alla corte di Josè Mourinho: “Bonucci alla Roma? La Roma ha già preso tre di difensori, ma mai dire mai”.

Diverse le offerte per il calciatore ex Bari, che però vorrebbe rimanere in Italia. E se la Roma dovesse cedere Ibanez i giallorossi potrebbero accelerare per l’acquisto del difensore bianconero, che il prossimo anno potrebbe lasciare il calcio giocato.