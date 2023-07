Calciomercato Roma, per il centrocampo si guarda in Premier | Le ultime

Calciomercato Roma, torna di moda Fred

La Roma, dopo aver perso Frattesi, approdato all’Inter, si guarda intorno per la ricerca di un centrocampista. In casa giallorossa torna di moda Fred, 30enne del Manchester United, già accostato ai giallorossi a seguito dall’approdo di Fonseca (ex Shakhtar Donetsk, come il calciatore). Secondo quanto riferito express.co.uk, il centrocampista brasiliano, in uscita dai Red Devils, sarebbe finito nel mirino dei giallorossi.

Fred, forte la concorrenza del Fulham

Infatti, la società capitolina avrebbe fatto alcuni sondaggi per comprendere l’effettiva possibilità di intraprendere una trattativa con il club inglese. Tuttavia, la società giallorossa deve star attenta alla forte concorrenza, soprattutto dalla Premier League dove il Fulham avrebbe già mosso passi concreti per il centrocampista.