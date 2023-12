In casa giallorossa si guarda al calciomercato, stando a quanto riporta il Corriere dello Sport e stando alle dichiarazioni di Mourinho, la Roma a gennaio inserirà un nuovo difensore in rosa ed è alla ricerca del profilo giusto, consapevole che l’operazione dovrà essere definita a titolo temporaneo.

Difficile Theate ma concreta la pista Solet

Per il motivo sopraelencato, Arthur Theate è l’obiettivo principale della Roma, che può lasciare la Ligue 1 a stagione in corso, ma il club bretone non è intenzionato a cederlo in prestito, né a prezzo di saldo. Discorso diverso invece per Oumar Solet, giocatore che già si è offerto a Mourinho pubblicamente e che vuole lasciare il Salisburgo. Se la società austriaca accetterà un’operazione in prestito con obbligo di riscatto condizionato alla qualificazione alla prossima Champions League allora sì che potrà partire la trattativa.