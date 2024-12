Con il mercato alle porte i giallorossi sono alla ricerca di un terzino destro. Tra le tante ipotesi spunta la pista Aarons. Secondo le ultime voci, la Roma starebbe seguendo il terzino del Bournemouth.

Roma, Aarons per la fascia?

Attualmente il cartellino del classe 2000 ha un valore di 16 mln, ma probabilmente il club inglese chiederà una cifra superiore per privarsi di uno dei suoi titolari. Nonostante un probabile aumento di prezzo, l’operazione dovrebbe comunque essere alla portata delle casse della Roma, ma occhio alla concorrenza.

Infatti, sul terzino inglese c’è anche l’interesse da parte del Galatasaray e dell’Eintracht Francoforte.Non resta dunque che aspettare le prossime settimane per capire se Ghisolfì formulerà un’offerta concreta per il giocatore. E secondo quanto riportato da Filippo Biafora, è sempre più vicino il ritorno in dirigenza di Federico Balzaretti, ex calciatore della Roma e dirigente di Vicenza e Udinese.