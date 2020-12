Roma, Reynolds il primo nome. Pronte due alternative

Il calciatore del Dallas è in cima alla lista ma la Roma studia anche il piano B

A gennaio la Roma cercherà di fare di tutto pur di portare Bryan Reynolds nella Capitale. Il classe 2001 è il primo nome in cima alla lista ma i giallorossi non vogliono farsi trovare impreparati. Infatti, secondo quanto riferito da Il Corriere dello Sport, ci sono due nomi molto caldi in caso di mancato arrivo del giovane giocatore del Dallas: Noussair Mazraoui dell’Ajax e Davide Faraoni del Verona.

Tra i due la Roma spera di arrivare al classe 1997 marocchino. L’Ajax, però, per la cessione chiedono almeno 15 milioni di euro. Cifra considerata alta e quindi l’alternativa è il giocatore dell’Hellas. Tra le due società c’è un ottimo rapporto considerando anche l’ultima operazione di mercato che ha portato Kumbulla in maglia giallorossa. Tutto dipenderà da Bruno Peres; il brasiliano vuole rinnovare mentre la società è orientata per la cessione.