La Roma sta per chiudere la trattativa per Romain Favre, il centrocampista francese del Brest.

La Roma sta vivendo un periodo positivo per quanto riguarda i risultati ottenuti finora. Dopo un inizio di stagione altalenante il gruppo di Paulo Fonseca ha ingranato la marcia giusta e dopo essere in corsa per un posto in Champions League, i giallorossi sono a un passo dal passaggio ai quarti di finale di Europa League.

Gli ottimi risultati stanno portando la società a intervenire sul mercato e così, dopo Matteo Lovato dell’Hellas Verona per la difesa, i giallorossi stanno trattando con il Brest per Romain Favre.

Calciomercato Roma, Romain Favre nel mirino: l’offerta giallorossa

Secondo quanto riportato da TodoFichajes, la Roma sta trattando con il Brest per acquistare il talentuoso centrocampista francese Romain Favre. Il classe 1998 è seguito da diversi mesi dalla dirigenza giallorossa e secondo il sito spagnolo, i capitolini nelle prossime settimane potrebbero chiudere la trattativa.

Il giocatore, l’interesse del Bayer Leverkusen, ha fatto sapere di preferire la pista italiana. La Roma può chiudere per il giocatore per una somma vicina ai 12 milioni di euro.