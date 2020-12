Dalla Spagna, Roma: quanta concorrenza per Rui Silva

Il portiere portoghese non è solamente nel mirino della Roma. C’è una folta concorrenza

Rui Silva, portiere classe ’94 del Granada, è un obiettivo di mercato della Roma. Il portoghese è in scadenza di contratto, il suo arrivo nella Capitale potrebbe avvenire anche grazie ai suoi connazionali Paulo Fonseca e Tiago Pinto. Il Granada, per la cessione a gennaio, chiede almeno €15M. Una cifra importante per un giocatore che potrebbe essere preso a parametro zero a partire da gennaio. Però, stando alle ultime riportate dal Mundo Deportivo, la Roma deve fare molta attenzione alla concorrenza. Sui Rui Silva infatti c’è da registrare l’interesse da parte di due squadre italiane: la Lazio e l’Inter. Non solo perché in Spagna anche il Betis e il Siviglia lo seguono con molta attenzione anche se quest’ultime appaiono leggermente indietro rispetto alle italiane. Rui Silva è arrivato al Granada nel 2017 via Nacional ed è nel giro della nazionale portoghese.