Calciomercato Roma: sfida al club spagnolo per il campione francese

Le parole che potrebbero nascondere un futuro giallorosso

Lo stile di Mourinho fa proseliti in tutta Europa, lasciando un buon ricordo nel cuore dei calciatori che hanno a che fare con lo Special One. L’ultimo, in ordine di tempo, a tessere le lodi dell’allenatore portoghese è Tanguy Ndombele del Totthenham. Il centrocampista, parlando alla trasmissione Sport Talks ha affermato: “E’ vero che all’inizio è stata dura con Mourinho. Ma con il tempo siamo andati sempre più d’accordo e il rapporto ha funzionato molto meglio. Con qualsiasi allenatore, se non mi piace il modo in cui sono trattato, lo dico…José Mourinho ha uno stile manageriale tosto, ma è sempre per il bene del club. Nuno è davvero una brava persona, ma è un po’ più tranquillo e riservato“. Queste parole non possono fare altro che strappare un sorriso al tecnico giallorosso visto che, secondo i rumors, il calciatore francese potrebbe essere un prossimo obiettivo di calciomercato della Roma.

L’intrigo internazionale che riguarda Roma e Siviglia

Il centrocampista di origini congolesi, in questo momento, non è per niente felice in Inghilterra. Infatti sono sempre più insistenti le voci secondo cui Ndombele potrebbe lasciare gli Spurs a fine stagione. Queste suggestioni, corroborate dalle sue parole di ieri, fanno pensare che potrebbe vedere di buon occhio un approdo alla Capitale, in modo da ritrovare l’allenatore con cui ha avuto una parentesi felice. La Roma, d’altro canto, come noto, necessita di più di un innesto nella linea mediana del campo, visto che Mourinho ha bocciato vari nomi, tra cui Villar e Diawara. Con un loro probabile addio già a gennaio, ecco che l’esigenza di acquistare si fa sempre più pressante. Ma la Lupa deve fare attenzione al Siviglia. La squadra dell’ex ds Monchi, è pronta ad inserirsi nella trattativa che porta all’acquisto del cartellino del talentuoso francese. La sfida è apertissima, anche se la stima nutrita nei confronti dello Special One, potrebbe spingere Tanguny ad aderire al progetto giallorosso. Ulteriori sviluppi sono attesi nelle prossime finestre di calciomercato.