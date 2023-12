Oggi la Roma affronterà la sua ultima partita del 2023, che nonostante i fatti di Budapest per i capitolini sarà da ricordare per la seconda finale della loro storia. Ma siamo anche alle porte del mercato di riparazione e, oltre alle entrate Pinto dovrà pensare a snellire la rosa.

Galatasary e Al-Hilal su Spinazzola

Il viaggio in giallorosso di Leonardo Spinazzola sembra essere ormai giunto al capolinea. Infatti, il terzino già nella sessione scorsa era stato indicato come possibile partente, con le squadre arabe che avevano messo gli occhi su di lui. Nelle scorse ore, il Galatasaray si è fatto avanti per sondare il terreno con il calciatore classe ’93. Ma secondo quanto riporta il giornalista ” Flavio Maria Tassotti”, oltre ai turchi, per il terzino umbro ci sarebbero di nuovo le sirene dall’Arabia. Il club in questione è l’Al-Hilal. Il caso vuole che se si dovesse concretizzare il passaggio in terra saudita, ritroverà l’ex preparatore giallorosso Nuno Romano.