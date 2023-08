Calciomercato Roma, Tiago Pinto piazza un altro colpo dal Sudamerica

Tiago Pinto sembra sempre più vicino a chiudere l’affare per l’attaccante classe 2003 del Santos, Marcos Leonardo. Ma la campagna acquisti in Sudamerica sembra non fermarsi qui, poiché secondo quanto riportato da Il Tempo, uno dei profili seguiti attentamente dalla Roma è Lucas Beltran, classe 2001 e giocatore del River Plate, fresco campione d’Argentina.

Calciomercato Roma, Tiago Pinto cerca rinforzi in Sudamerica

Non solo la Roma, ma anche il CT dell’Italia, Roberto Mancini, sta seguendo da vicino il giocatore e potrebbe essere interessato a naturalizzarlo. Beltran ha il passaporto italiano grazie ai suoi parenti originari del Nord Italia e potrebbe essere una possibile opzione come successore di Lucas Retegui. Non ha ancora debuttato con la Nazionale maggiore allenata da Scaloni e potrebbe dunque indossare la maglia azzurra. Tuttavia, l’operazione per la Roma potrebbe non rivelarsi del tutto semplice date le dichiarazioni di Beltran, il quale ha affermato di essere felice attualmente al River Plate.