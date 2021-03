In casa giallorossa si punta a blindare il centrocampista francese. Calciomercato, Roma su un attaccante del Belgio

La Roma vuole tenersi stretto Jordan Veretout. L’ex centrocampista della Fiorentina è un giocatore troppo importante nello scacchiere tattico di Paulo Fonseca. Non solo, il classe 1993 sta facendo vedere tutte le sue doti in fase realizzativa considerando che contro il Milan ha segnato la decima rete in campionato, l’undicesima se si considera anche l’Europa League. Come riferito da siamolaroma, Veretout è il secondo centrocampista francese ad essere andato in doppia cifra in Serie A. Tiago Pinto vuole blindarlo e due settimane fa ha incontrato l’agente del giocatore per parlare del rinnovo. Il club vuole aumentargli lo stipendio di un altro milione di euro che si aggiungeranno ai tre che già guadagna attualmente. Sul sfondo resta sempre il Napoli con Giuntoli che lo corteggia da tempo e gode di un ottimo rapporto con l’agente del francese. Lo riferisce il Corriere dello Sport. Sicuramente il futuro di molti big dipenderà dalla qualificazione alla prossima Champions League. Altri club che giocheranno nella competizione europea più prestigiosa potrebbero sicuramente attuare azioni di disturbo sui top player che la Roma ha a disposizione.

Calciomercato Roma, giallorossi su Amuzu dell’Anderlecht

Come riferito da hln.be, la Roma sta seguendo con molta attenzione l’esterno offensivo dell’Anderlecht Francis Amuzu. Il belga è un classe 1999 molto interessante e in questa stagione si sta rendendo protagonista con prestazioni di altissimo livello. Amuzu è nel giro della Nazionale belga Under 21 e al momento non ha ancora debuttato in quella maggiore. In patria lo considerando come uno dei possibili crack del futuro e la Roma vuole accelerare i tempi. Sul calciatore c’è da registrare anche l’interesse del Francoforte e, stando a quanto riportato dal sito belga, per la cessione l’Anderlecht chiede 4 milioni di euro. Cifra molto accessibile e soprattutto alla portata; si tratterebbe di un investimento importante sia dal punto di vista tecnico-tattico ma anche per un’eventuale e futura plusvalenza.