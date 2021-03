Roma, l’agente di Veretout: “Idee chiare sul rinnovo. Il Napoli…”

La società giallorossa punta a blindare il centrocampista francese. Ecco che cosa ha detto l’agente del giocatore sul rinnovo e sul Napoli

Tra le priorità di Tiago Pinto c’è quella di tenersi stretto Jordan Veretout. Il calciatore francese è diventato il punto di riferimento nell’assetto tattico di Paulo Fonseca. L’ex Fiorentina non sta deludendo le aspettative e finora ha fatto vedere tutte le sue doti, soprattutto quelle in fase realizzativa. Infatti, con 10 reti segate finora in campionato, è diventato il secondo centrocampista francese dopo Platini ad essere andato in doppia cifra. Il classe 1993 ha ancora molte partite davanti e può ancora scrivere record importanti. Però, la Roma, non intenzione di lasciarlo partire. Servirà un importante rinnovo di contratto considerando che quello attuale scade nel 2024. La paura è che una big, soprattutto di Serie A, possa convincerlo a lasciare la Capitale qualora queste giocheranno nella prossima stagione in Champions League. Naturalmente l’obiettivo della Roma è di posizionarsi nelle prime quattro posizioni e questo è un interesse che tocca anche l’allenatore portoghese visto che la sua permanenza o meno dipenderà dal piazzamento finale.

Veretout vuole la Roma, Napoli avvisato

Il calciatore francese vuole assolutamente proseguire la sua avventura con la maglia giallorossa. Veretout si trova bene nella Capitale ma il Napoli non molla la presa. Gli Azzurri sono interessati al centrocampista da tempo e Giuntoli punta a far leva sugli ottimi rapporti che ha con l’agente. Quest’ultimo, Mario Giuffredi, ha tracciato il punto della situazione ai microfoni del Corriere dello Sport e ha parlato anche del Napoli. Le sue parole: “Jordan sta facendo una grande stagione e non è inaspettata. Ho sempre saputo delle sue potenzialità e del fatto che potesse giocare ad alti livelli”. Sul rinnovo e sull’incontro con Tiago Pinto: “Mi ha fatto un’ottima impressione, ha le idee chiare ed è molto disponibile al dialogo. Del rinnovo ne abbiamo parlato, tra un mese ci aggiorneremo e porteremo avanti la trattativa”. Ha concluso parlando dell’interesse dei partenopei: “Non ci interessa”. Dichiarazioni importanti e molto significative, il futuro sembra essere già definito dal giocatore.