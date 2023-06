Calciomercato Roma, Volpato e Missori al Sassuolo | Tutte le cifre

Dopo ripetuti incontri, Roma e Sassuolo trovano l’accordo per Volpato e Missori. Le due società, infatti, rappresentate da Tiago Pinto da una parte e Carnevali dall’altra, si sono incontrate per definire l’operazione. Altra chiusura per il ds dei giallorossi, che racimola pian piano il gruzzoletto da poter reinvestire, probabilmente, nel bomber.

Calciomercato Roma, le cifre del trasferimento

La richiesta della Roma era di 10 milioni di euro, mentre il Sassuolo era arrivato a 9. I neroverdi, alla fine, hanno accontentato le richieste dei giallorossi e hanno chiuso la trattativa.