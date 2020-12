Calciomercato, Salah sul mercato? Occasione per i top club

Salah non sarebbe più felice a Liverpool, il club sarebbe pronto a cederlo

In un’intervista a beIN Sports, l’ex attaccante Mohamed Aboutrika ex compagno di squadra di Salah ha spiegato che la situazione a Liverpool: “Ho chiamato Salah e gli ho chiesto della situazione al Liverpool e lui è arrabbiato. Anche se questo non avrebbe mai ripercussioni sul suo rendimento in campo. So che Salah non è più felice a Liverpool, mi ha anche spiegato perchè, ma è un segreto e non posso parlarne in pubblico. Uno dei motivi comunque è che non gli è stata data la fascia da capitano nella partita contro il Midtjylland”.