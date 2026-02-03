Calciomercato Serie A, pagelle: regna la Roma, Malen il vero colpo

Il calciomercato invernale ha chiuso i battenti ieri sera, 2 febbraio 2026 alle ore 20. Le società italiane hanno fatto il loro gioco e hanno provato a portare i rinforzi necessari. Seguono le pagelle della Serie A Tim dopo gli acquisti fatti.

Calciomercato Serie A: la Roma al primo posto

Atalanta, 5. La società della Dea perde Lookman (A. Madrid) e prende Raspadori. Sicuramente grandi differenze tra i due giocatori. Ceduto anche Maldini alla Lazio.

Bologna, 5. Nessun cambiamento importante, nessun rinforzo in arrivo. Molto male considerando che i Felsinei sono in corsa per l’Europa League. La squadra non si è rinforzata. Perdere Immobile non è stata una gran mossa e lo scambio Holm-Joao Mario non modifica i valori.

Cagliari, 6,5. Il tecnico dei sardi può ritenersi soddisfatto degli acquisti della società. Arrivati Dossena, il giovane uruguayano Albarracin, e Sulemana.

Como, 6. Un solo tassello aggiunto allo scacchiere di Fabregas: Lahdo.

Cremonese, 6,5. A centrocampo, dove servivano rinforzi, sono arrivati Maleh, Thorsby. Djuric per l’ attacco e Luperto per la difesa.

Fiorentina 5. A Firenze si poteva e doveva fare di più, soprattutto per la situazione in cui si trova la squadra. Per il tecnico sono arrivate due ali: Solomon e Harrison; due centrocampisti: Brescianini e Fabbian.

Genoa, 5,5. Arriva un portiere nuovo e a centrocampo arriva Baldanzi.

H.Verona, 4,5. Via uno dei migliori talenti in circolazione, ceduto Giovane al Napoi. Arrivano Lirola e Lovric che, insieme a Isaac e Bowie proveranno a trovare la salvezza.

Inter, senza voto. Nessun acquisto per la formazione di Chivu. I nerazzurri si rinforzeranno a fine stagione.

Juventus, 4. Nessun affare importante messo a segno. I bianconeri hanno tentato vari approcci con grandi big per rinforzare l’attacco, ma nulla di concreto alla fine. I bianconeri hanno preso un’ala, Boga, come riserva.

Lecce, 6. Un buon acquisto messo a segno da Corvino. Gandelman è probabilmente l’acquisto migliore per i salentini.

Milan 6. Füllkrug è l’attaccante che serviva ad Allegri e, l’acquisto in prospettiva del futuro Alphadio Cissé, è stato importante.

Napoli, 6. Antonio Conte meritava di più, soprattutto perché la squadra è stremata dagli infortuni. Preso Giovane dal Verona, ma serviva qualcosa di più di lui e di Alisson Santos. Mercato deludente anche per le cessioni: Lang, Lucca e Mariucci.

Parma, 6. La società ha messo a segno quattro acquisti per aumentare le speranze di salvezza: Carboni, Strefezza, N.Caviglia e Elphege.§

Pisa, 6. Grande colpo in avanti: Duronsimi. Ma il Pisa ha portato a Gilardino diversi giocatori. Bozhinov, Loyola, Stojilkovic e Iling Junior.

Roma, 8. La vera regina del mercato è la Roma. Malen è il vero colpo di tutto il mercato. Altro acquisto interessante, e prezioso per l’allenatore, è l’esterno sinistro Zaragoza. La Roma ha pensato anche al futuro con Vaz.

Sassuolo, 6. Nzola al posto di Cheddira, nell’effettivo cambia poco. Arrivati Ulisse Garcia per la difesa e Darry Bakola per il centrocampo.

Torino, 6. Il Toro che ha rinforzato la difesa con Marianucci e Obrador, sostituito un regista (Asllani) con un altro regista di belle speranze (Prati) e arricchito l’attacco con Kulenovic.

Udinese, 5. Rinforzi con Arizala, e il giovane talento Mlacic.