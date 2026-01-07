Calciomercato Serie B: Barba verso Empoli? Il Monza tessera Cheddira, Rui Modesto piace al Catanzaro, telenovela Tramoni

L’Italia potrebbe riabbracciare il difensore Barba, ex Pisa e Como, ma anche ex Empoli con il presidente Corsi che sarebbe lieto di riabbracciarlo dopo le due parentesi, e per questo il Ds Stefanelli ha già preso contatti con l’entourage del calciatore.

Il Monza piazza il colpo Cheddira dal Sassuolo, rinforzo notevole per la Serie B che garantirebbe al club brianzolo una buona base di reti per il sogno serie A. Rui Modesto dell’Udinese è sul taccuino del Ds del Catanzaro ma anche la Juve Stabia sembra interessata.

Infine parliamo della telenovela Tramoni, con il Presidente Corrado che lo ha indicato come incedibile, ma il Palermo insiste e per questo oltre ad un conguaglio potrebbe inserire il centrocampista Ranocchia.