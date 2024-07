Calciomercato Serie B: blitz del Palermo che acquista Pierozzi, Volpe a Catanzaro

Il Pisa trattava Niccolo’ Pierozzi, il giocatore era in cima alla lista delle preferenze di Inzaghi, ma il Palermo a sorpresa lo acquista a titolo definitivo dalla Fiorentina con un vero e proprio blitz, soluzione che il Pisa non accettava volendolo solo in prestito. Il Catanzaro preleva dal Potenza l’attaccante Volpe, Yuri Rocchetti dalla Cremonese si trasferisce alla Juve Stabia, il Pisa ha chiesto informazioni per Tello del Catania.

Infine il Catanzaro dopo aver ceduto Fulignati pensa a Pigliacelli in uscita da Palermo, Alberti firma con il Modena, idea Borbei del Lecce per lo Spezia, Dalle Mura verso Cosenza.