Calciomercato Serie B: Bonfanti a Bari, tre club su Saporiti, Alvini confermato a Cosenza

Nonostante la sconfitta subita a Cremona, il Presidente Guarascio ha confermato Max Alvini sulla panchina del Cosenza, che sabato prossimo ha in programma uno scontro salvezza contro il Cittadella.

Manca solo l’ufficialità per l’attaccante Bonfanti al Bari, il Pisa lo ha ceduto in prestito secco per sei mesi su volontà del procuratore del giocatore. Il Bari pagherà lo stipendio all’attaccante ex Modena per i prossimi sei mesi.

Carrarese e Juve Stabia seguono il fantasista della Luccehse Edoardo Saporiti, che in questa stagione ha messo a segno 4 reti e regalato nove assist ai compagni.