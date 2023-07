Calciomercato Serie B: Buffon verso il ritiro, Cremonese su Collocolo, Zanimacchia verso il ritorno a Parma

Buffon molto vicino al ritiro

Gigi Buffon pensa al ritiro dal calcio giocato, dopo aver rifiutato una ricca proposta dall’ Arabia Saudita, l’ex portiere della Juventus sta meditando e nei prossimi giorni arriverà la decisione ufficiale.

Il Parma sta trattando il ritorno di Zanimacchia, Pecchia lo vuole di nuovo in squadra giocatore imprescindibile per i suoi schemi.

La Cremoense è in vantaggio per Collocolo dell’Ascoli, ci sono buone possibilità per chiudere il trasferimento a titolo definitivo.

Jeremy Menez ha raggiunto Bari e a breve arriverà l’ufficialità del suo trasferimento, il Pisa è ad un passo dal tesseramento di Barbieri dalla Juventus, il Palermo in pressing per Tramoni del Pisa.