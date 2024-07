Calciomercato Serie B: Cosenza scatenato Dalle Mura e Caligara, Jevsenak in viaggio verso Pisa ma non solo

Il Cosenza è sicuramente la squadra del momento, ieri ha definito gli ingaggi del difensore Dalle Mura, ultima stagione a Terni, e del centrocampista Caligara su cui c’era anche la concorrenza del Pisa. Proprio il Pisa sta per abbracciare il centrocampista sloveno Jevsenak, dato in arrivo nelle prossime ore, per l’ormai ex Benfica ingaggio triennale e costo del cartellino intorno al milione di euro. Il Pisa ha nel mirino tre giocatori del Crystal Palace, pensa a De Luca per l’attacco ed ha Majer obiettivo principale per il centrocampo.

Infine il Mantova ha tesserato Mancuso, la Carrarese ieri ha ufficializzato tre nuovi giocatori Oliana, Palermo e Scheffer, il Sassuolo interessato a Seghetti del Perugia, il Bari interessato al portiere Sorrentino del Monza o Nicola Leali del Genoa.