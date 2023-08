Calciomercato Serie B: Elia allo Spezia, il Brescia segue Liotti e Moncini, Florenzi verso Pisa.

Lo Spezia ha definito l’ingaggio di Elia

Ultimi tre giorni di calciomercato, molte le trattative sopratutto è il Brescia molto attivo che attende in giornata l’esito del ricorso al Consiglio di Stato, che se favorevole le darà la Serie B. Alle Rondinelle piacciono l’attaccante Moncini del Benevento e lo svincolato Liotti ex Reggina per la fascia sinistra. lo Spezia ha definito nella serata di ieri la trattativa con l’Atalanta per l’ingaggio dell’esterno Elia nella scorsa stagione al Palermo.

Il Pisa è alla ricerca di un sostituto dell’infortunato M. Tramoni, piace Florenzi del Cosenza che a sua volta è interessato a Gliozzi, il club nerazzurro è interessato anche a Dalle Mura difensore della Fiorentina e a Celia della Spal. Infine la Ternana ieri sera ha piazzato il colpo Dionisi.