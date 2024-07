Calciomercato Serie B: fatta per Bonfanti al Pisa ma non solo. Moreo piace al Bari, colpo clamoroso del Palermo

Il mercato del Pisa si è finalmente sbloccato, è in arrivo nelle prossime ore il difensore Giovanni Bonfanti dall’Atalanta, sposo promesso dei nerazzurri da almeno un anno, ma gli arrivi non finiscono qui. Missione slovena per il Ds Vaira, nel mirino il centrocampista Elsnik, su cui però c’è la forte concorrenza del Siviglia, per quanto riguarda il portiere al momento Radunovic sembra in vantaggio su Popa, ma uno dei due nel caso raggiungerà Pisa.

Il Bari sembra aver messo nel mirino l’attaccante del Pisa Stefano Moreo, Magalini ha preso anche informazioni per Odogwu del Sudtirol, colpo ad effetto del Palermo che scippa il centrocampista Blin dal Lecce, infine il Modena è interessato a Cherubini della Roma.