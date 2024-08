Calciomercato Serie B: il Cosenza partirà con una penalizzazione, Veroli verso Frosinone, il Pisa pensa a Barbieri

Il Cosenza oltre ad una sanzione pecuniaria, sarà penalizzato in classifica in merito alle violazioni degli articoli 4 comma 1 e 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportivo. Per questo il Cosenza potrebbe essere penalizzato ed iniziare il campionato con un -2 o un -4.

Il Frosinone è molto vicino a Veroli che Vivarini ha già allenato a Catanzaro, il classe 2003 è di proprietà del Cagliari ed ha un contratto valido fino al 30 Giugno del 2025.

Il Pisa deve sostituire Tomas Esteves, e per questo potrebbe esserci il ritorno di Tommaso Barbieri di proprietà della Juventus, che già nella scorsa stagione ha fatto bene sotto la Torre. La trattativa è possibile, Venezia e Palermo che erano interessate al difensore pensano d altri profili, ed ecco che Tommaso potrebbe far ritorno Pisa.