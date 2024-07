Calciomercato Serie B: il Pisa chiede informazioni su Seck, Tutino verso Sassuolo. Lasagna al Bari

Il Pisa ha chiesto informazioni al Torino su Demba Seck, esterno d’attacco che non fa parte del progetto Vanoli e si allena a parte insieme ad altri compagni.

Gennaro Tutino sembra aver scelto come destinazione finale il Sassuolo, la trattativa non è ancora definita ma ha molte probabilità che vada in porto.

Il Bari si muove, e sembra aver messo le mani sull’attaccante del Verona Kevin Lasagna, c’è l’accordo tra le parti mancano a quanto pare solo gli ultimi dettagli. Infine lo Spezia è molto vicino al tesseramento di due nuovi portieri, sono in arrivo Sarr dalla Cremonese e Bertinato dal Venezia.