Calciomercato Serie B: il Pisa ottiene il no dello Stoke city per Leris, il Cittadella si regala Rabbi, Lapadula lascerà Cagliari

Il Pisa ha incassato il primo no da parte dello Stoke City per quanto riguardo l’esterno d’attacco Mehdi Leris, che Pippo Inzaghi conosce bene avendolo allenato al Brescia, ma la trattativa per l’ex Sampdoria non si ferma, e ci saranno nuovi contatti tra i due club. Il Pisa oggi attende il difensore Angori dall’Empoli, in giornata potrebbe esserci l’annuncio ufficiale, mentre per Lapadula ci vorranno dei giorni in più, ma ormai Cagliari è sempre più lontana in quanto il club sardo sta per tesserare Gaetano e Cheddira.

Il Cittadella ufficializza lo svincolato attaccante x Spal Rabbi, mentre attende di avere notizie dalla Lucchese per Ravasio, infine il Frosinone ha chiesto Pecorino alla Juventus, ed al Napoli Iaccarino, mentre lo Spezia dopo aver ceduto Zurkovski all’Empoli ha ottenuto Degli Innocenti sempre dal club toscano.