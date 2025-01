Calciomercato Serie B: il Pisa su Solbakken, il Palermo sonda Wieteska

Ritorno di fiamma per il Pisa, che ha nuovamente nel mirino il centrocampista attualmente allo Sparta Praga Markus Solbakken, che in questa stagione ha 13 presenze con un gol ed un assist all’attivo. La trattativa per il centrocampista norvegese è intavolata con la formula del riscatto a 2.2 milioni di euro. Il Pisa ha in uscita Bonfanti che ha richieste da Venezia e Empoli.

Il Palermo deve rinforzare il reparto arretrato e l’idea è quella del difensore Wieteska attualmente al Cagliari, mentre in uscita c’è Nedelcearu. Infine la Sampdoria ratta uno scambio di portieri con l’Empoli, Ravaglia andrebbe in toscana, mentre il percorso inverso lo farebbe Perisan.