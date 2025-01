Calciomercato Serie B: il Pisa tratta Sernicola e cede Beruatto alla Samp, doppio colpo della Salernitana

Pisa ancora protagonista di questi primi giorni di mercato, oggi ha ceduto ufficialmente in prestito Beruatto alla Sampdoria, e tratta lì’esterno Sernicola della Cremonese. Il club nerazzurro sta per cedere Bonfanti al venezia, mentre al suo posto sta per essere ufficializzato Meister in prestito dal Rennes.

Doppio colpo della Salernitana in entrata, dalla Cremonese arriva il difensore Lochoshvili, mentre dall’Argentina è stato ufficializzato il difensore centrale italoargentino classe ’01 Juan Cruz Guasone proveniente dall’Estudiantes.