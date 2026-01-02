Calciomercato Serie B: la Samp si regala Brunori ed Esposito, Aurelio piace al Venezia, Cesena su Rafia e Cerri

La Sampdoria è senza ombra di dubbio la regina di questo inizio di mercato di Serie B, sono definiti gli arrivi di Brunori in prestito secco dal Palermo di di Salvatore Esposito dallo Spezia in prestito per 500 mila euro, con obbligo di riscatto fissato a 1,75 milioni e un bonus da 250 mila euro in caso di promozione in Serie A entro il 2030.

Stroppa deve sopperire all’assenza prolungata di Bjarkason, per questo il club lagunare tratta l’acquisto di Aurelio dallo Spezia. Il club ligure, stra trattando l’acquisto di Hernani dal Parma e l’arrivo dell’esterno Adamo dal Cesena.

Il club emiliano vuole rinforzare il centrocampo con Rafia in uscita dal Lecce, e l’attacco con Alberto Cerri in uscita dal Como.

Infine il Pisa, dovrebbe cedere Piccinini con la Samp che sembra ad oggi in vantaggio, possibile prestito anche per Meister in B, considerando che il club nerazzurro sta trattando due attaccanti.