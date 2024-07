Calciomercato Serie B: Leris verso Pisa, Distefano al Frosinone, Shpendi verso la Serie A?

Sicuramente la notizia del giorno è quella che riguarda il Pisa, sembrerebbe molto vicino l’ingaggio di Mehdi Leris dallo Stoke City, per l’attaccante marocchino anche esperienza italiane con Chievo, Sampdoria e Brescia proprio con Pippo Inzaghi che lo ha fortemente voluto Il club nerazzurro nelle prossime ore ufficializzerà anche gli ingaggi di Semper, Bonfanti ed Angori.

Il Frosinone sta per ufficializzare l’attaccante Distefano dalla Fiorentina, la Sampdoria ha ufficializzato Vulikic, infine sono ora diverse le squadre che si contendono Christian Shpendi: Sassuolo , Lazio, Fiorentina e Torino sembrano essere tutte in corsa per aggiudicarsi il centravanti cesenate.