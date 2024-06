Calciomercato Serie B: l’obiettivo del Pisa è Brunori. Vandeputte conteso da Palermo e Salernitana

Il Pisa alla ricerca del bomber, sul taccuino di Vaira i nomi segnati sono quelli di Brunori, Coda, Lapadula e Tutino. Coda e Lapadula sono due ex giocatori di Inzaghi e potrebbero essere i favoriti, ma l’età gioca a favore di Brunori e Tutino. Ma è il centravanti del Palermo ad essere in cima alle preferenze del club nerazzurro, l’ostacolo è al momento il costo del cartellino, il Palermo vuole ottenere almeno 6 milioni, si tratta ed intorno ai 4,5 si può chiudere. Il Pisa ha nel mirino anche il difensore Cauz del Modena, che Vaira conosce molto bene, i canarini stanno per tesserare l’ex Milan Mattia Caldara.

Il fantasista Vandepute del Catanzaro è molto ambito in Serie B, la prima squadra a chiedere informazioni è stata il Palermo, ma adesso la Salernitana sembra essere in vantaggio avendo presentato un’offerta economica più vantaggiosa. Infine la Cremonese è molto interessata a Felici della Feralpisalò, mentre Compagnon potrebbe finire al Bari.