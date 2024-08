Calciomercato Serie B: Partipilo piace al Catanzaro, il Pisa attende Abildgaard

Il Pisa dopo la convincente vittoria di ieri a Frosinone attende gli ultimi rinforzi, sono in arrivo le ufficialità di Leris dallo Stoke City e di Hojholt dall’Aalborg, si tratta per il centrocampista Abildgaard del Como, mentre per la fascia la scelta ricade tra Zanimacchia e Carissoni del Citadella.

Il Catanzaro ha chiesto informazioni al Parma per Partipilo, mentre è in chiusura la trattativa per Cassandro dal Como. Infine il Cosenza insiste per Corazza dal Cesena, i romagnoli insistono per Maita del Bari.