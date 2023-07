Spezia società molto attiva sul mercato

Lo Spezia è la società del momento, sono due le trattative praticamente definite, Antonucci dal Cittadella dovrebbe arrivare nei prossimi giorni per essere a disposizione di Max Alvini. Per quanto riguarda Bandinelli manca solo l’ufficialità che arriverà in giornata, così come Gyasi sempre oggi andrà ad Empoli.

Lo Spezia sta trattando la cessione di Holm alla Juventus, trattativa da circa 12-15 milioni, e nell’affare potrebbero rientrare De Winter o Barbieri, con quest’ultimo che è ambito anche da Cremonese e Pisa. Il Pisa oltre a Barbieri per la fascia destra pensa a Niccolò Pierozzi della Fiorentina, il ragazzo ha fatto molto bene nell’ultima stagione a Reggio Calabria.

Infine oggi il Modena ufficializzerà Palumbo, ex Ternana, mentre Portanova firmerà per la Reggiana.