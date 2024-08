Calciomercato Serie B: Pisa, fatta per Abildgaard. Il Palermo su Consigli

Calciomercato Serie B: Pisa, fatta per Abilgaard. Il Palermo su Consigli

Il Pisa aveva bisogno di un centrocampista, nel mirino la dirigenza nerazzurra ha da settimane Abildgaard, e dopo un lungo corteggiamento finalmente da domani il danese potrà trasferirsi sotto la Torre con la formula del prestito. Adesso il Pisa potrebbe fare ancora un paio di operazioni in entrata, ma saranno eventualmente operazioni last minute.

Il Palermo deve fare i conti con il grave infortunio di Gomis, che a quanto pare ha terminato prematuramente la stagione, per questo è stata aperta una trattativa con il Sassuolo per l’esperto Consigli, che potrebbe già raggiungere i suoi nuovi compagni nelle prossime ore. Infine il Cosenza ha trovato un nuovo attaccante, si tratta di Sankoh che è di proprietà dello Stoccarda, ma ha giocato in prestito nelle Eredivisie.