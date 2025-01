Calciomercato Serie B: Pisa in arrivo un doppio colpo, Barba al Sion, Quagliata a Catanzaro

Il Pisa sta per piazzare un doppio colpo in entrata: è in arrivo Solbakken in prestito dallo Sparta Praga, mentre sembra esserci una accelerata per il difensore del Venezia Candela. In uscita il club nerazzurro ha Bonfanti che ha offerte da Venezia ed Empoli, Mlakar dovrebbe accasarsi all’Hajduk Spalato, mentre Jevsenak è molto vicino al prestito alla Juve Stabia.

Il difensore Barba si accasa al Sion, dopo essere stato contattato dalla Sampdoria, mentre è fatta per l’approdo di Quagliata al Catanzaro, il Palermo invece ha chiesto informazioni al Brescia sull’attaccante Borrelli.