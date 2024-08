Calciomercato Serie B: Pisa, tre colpi per chiudere il mercato, Muharemovic al Sassuolo

Il Pisa sta per concludere un tris di trattative, sono in arrivo il difensore DellaValle dal Torino, con la formula del prestito, uno tra Abildgaard del Como e Saric del Palermo, e per concludere il ritorno di Olimpu Morutan dal Galatasaray, con formula da discutere.

Il Sassuolo ha ottenuto in prestito dalla Juventus il forte difensore Muharemovic, Hasa andrà al Frosinone a titolo definitivo, , mentre la Sampdoria ha messo le mani su Bacic dell’Hajduk Spalato. Ieri sono stati ufficializzati gli arrivi di Buso al Catanzaro, Fontanarosa dall’Inter e Wlodarczyk alla Salernitana.