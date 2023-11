Calciomercato Serie B: Puscas verso Spezia, su Nagy piomba il Trabzonspor

I primi rumors del calciomercato di Serie B

Ci troviamo a poco più di un mese dall’apertura del calciomercato invernale, iniziano i primi rumors ed in serie B la squadra più attiva sembra essere lo Spezia. Il club ligure deve cedere un paio di elementi al fine di abbassare il monte ingaggi, i nomi i uscita potrebbero essere quelli di Amian e Dragowski che hanno mercato in Serie A.

In entrata lo Spezia pensa a Pierozzi per la fascia destra, mentre per l’attacco George Puscas è più che un’idea. D’Angelo lo conosce bene avendolo già allenato a Pisa.

Il Pisa deve rinforzare difesa ed attacco, alcuni elementi sono in uscita ed uno di questi è l’ungherese Nagy. Adam Nagy ha estimatori allo Spezia, D’Angelo lo stima, ma a sorpresa il Trabzonspor è andato a visionarlo durante l’ultimo match di qualificazione agli europei, e sembra fortemente interessato al centrocampista.