Calciomercato Serie B: Sernicola verso Pisa, Folino e Gytkjaer alla Cremonese

Il Pisa forse ha trovato il suo esterno, sembrerebbe fatta per l’arrivo di Sernicola dalla Cremonese, tramonta almeno per il momento la pista Candela forse dovuta al fatto di un cambiamento di richieste economiche, che il club nerazzurro non ha voluto accettare.

La Cremonese sarebbe ad un passo dal difensore della Juve Stabia Folino, preferito a Castellini del Catania, per l’attacco invece, Stroppa dovrebbe ritrovare Gytkjaer.

La Carrarese è alla ricerca di un portiere, piace Vismara della Sampdoria, per il centrocampo è fatta per Melegoni dal Genoa, mentre settimana prossima dovrebbe esserci l’arrivo di Vignato dal Pisa.