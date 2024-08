Calciomercato Serie B: Sirigu supera Consigli per la porta del Palermo, Soriano a Joao Pedro verso Salerno

Il Palermo è alla ricerca di un portiere che possa sostituire l’infortunato Gomis, Consigli fino a ieri era il favorito, ma nelle ultime ore gianlucadimarzio ci annuncia che Sirigu è in cima alle preferenze del Ds De Sanctis, per l’ex PSG sarebbe un clamoroso ritorno.

La Salernitana ha ottenuto il si di Soriano che ha passato le visite mediche è si è messo a disposizione di Martusciello, mentre per l’attacco in cima lle preferenze di De Sanctis c’è Joao Pedro, ex Cagliari.

Il Mantova è molto vicino al difensore dell’Inter Fontanarosa, la Carrarese è interessata al difensore del Pisa Hermannsson. Si complica l’arrivo di Abildgaard al Pisa, visto che ieri sera è uscito malconcio dal campo, Jan Mlakar potrebbe essere messo sul mercato visto il suo poco minutaggio.