Calciomercato Serie B: su Canestrelli c’è il Bologna, Tello conteso da Pisa e Salernitana

Il Pisa oggi abbraccia Pippo Inzaghi, oggi iniziano le visite mediche per i reduci della scorsa stagione e domenica prossima è prevista la partenza verso il ritiro di Bormio. Il difensore Canestrelli piace al Bologna, ma già nella scorsa estate c’erano state voci in merito, mentre per quanto riguarda il centrocampista Tello, il club nerazzurro deve superare la con concorrenza della Salernitana.

La Juve Stabia ha praticamente definito il passaggio di Matosevic dalla Triestina, Odogwu dovrebbe essere confermato al Sudtirol, che è interessato al fantasista Pattarello in questa stagione all’Arezzo dove in 36 presenze ha messo a segno 8 reti e regalato 6 assist.