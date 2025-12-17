Calciomercato Serie B: Tramoni promesso sposo del Palermo, ma tutto dipende da Brunori

Pippo Inzaghi ha trovato finalmente la quadratura del cerchio del suo Palermo, le tre vittorie consecutive non sono affatto un caso e la vetta adesso è meno distante. Ma la verve ritrovata non è sintomo del fatto che tutto vada bene, Inzaghi ha comunque bisogno di almeno due rinforzi di spessore per continuare a volare e far sognare il pubblico palermitano.

Il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Tramoni del Pisa, giocatore che con Inzaghi ha sempre reso al massimo e protagonista nella scorsa stagione della cavalcata dei nerazzurri. L’ex Brescia ormai è promesso sposo del Palermo, il ragazzo ha chiesto minutaggio alla dirigenza nerazzurra ed una sua partenza non sarebbe affatto una sorpresa. Ma per avere Tramoni, bisogna sacrificare una pedina, e quella giusta sarebbe Brunori che potrebbe trovar casa a Modena, anche se adesso tra le due dirigenze non si è trovato un accordo.

Nel caso in cui Tramoni non dovesse partire anche per la sua alta valutazione (il Pisa chiederebbe una cifra intorno agli 8/10 milioni), potrebbe esserci uno scambio di giocatori con Caso a Palermo e Brunori in gialloblu.

Infine sarebbe ad un passo l’arrivo di Sala all’Avellino dal Como.