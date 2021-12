Calciomercato Torino, rinnovo Belotti: l’ultima idea di Cairo

Per finire nel migliore dei modi il 2021 il presidente Cairo vuole accontentare Juric con degli acquisti sul mercato. Il tecnico, dopo gli sfoghi con il presidente e il ds Vagnati, vuole un giocatore per reparto, visto che Singo e Aina andranno in Coppa d’Africa e il futuro dubbio di Belotti continua a essere incerto.

Il capitano del Torino sta sempre pensando di lasciare il Torino a parametro zero dato che sul calciatore ci sono Fiorentina, Inter e Milan, pronte a proporgli un ingaggio maggiore e palcoscenici migliori, con il Presidente Cairo che però vuole cautelarsi in fretta con un sostituto. Per sostituire il Gallo, piacciono i nomi di Joao Pedro e Pinamonti. Il giocatore del Cagliari sarebbe perfetto per Juric, visto che può giocare sia come prima che come seconda punta mentre l’attaccante dell’Empoli, chiuso da Cutrone, potrebbe arrivare in prestito secco fino a giugno.